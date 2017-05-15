ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голкипер Михаил Карнаухов займет место в воротах белорусов в матче ЧМ с норвежцами

16.05.2017 12:32 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Голкипер Михаил Карнаухов займет место в воротах белорусов в матче ЧМ с норвежцами
Дэйв Льюис и Михаил Карнаухов. Фото из архива Белорусской федерации хоккея

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Михаил Карнаухов займет место в воротах белорусов в заключительном матче чемпионата мира с норвежцами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея Беларуси.

Главный тренер сборной Дэйв Льюис планировал дать возможность сыграть Кевину Лаланду, но на предстоящий матч с Норвегией (13.15) вратарь не заявлен. Также в составе нет нападающих Сергея и Андрея Костыциных.

В заключительный день, 16 мая, предварительного этапа турнира сыграют Швеция - Словакия (13.15), Беларусь - Норвегия (13.15), Россия - США (17.15), Чехия - Швейцария (17.15), Германия - Латвия (21.15), Канада - Финляндия (21.15).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Дэйв Льюис планировал дать возможность сыграть Кевину Лаланду, но на предстоящий матч с Норвегией (13.15) вратарь не заявлен. Также в составе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Международный футбольный турнир Special Olympics стартовал в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика