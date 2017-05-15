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Голкипер Михаил Карнаухов займет место в воротах белорусов в матче ЧМ с норвежцами
16.05.2017 12:32 — Новости Спорта | БелТА
Дэйв Льюис и Михаил Карнаухов. Фото из архива Белорусской федерации хоккея
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Михаил Карнаухов займет место в воротах белорусов в заключительном матче чемпионата мира с норвежцами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея Беларуси.
Главный тренер сборной Дэйв Льюис планировал дать возможность сыграть Кевину Лаланду, но на предстоящий матч с Норвегией (13.15) вратарь не заявлен. Также в составе нет нападающих Сергея и Андрея Костыциных.
В заключительный день, 16 мая, предварительного этапа турнира сыграют Швеция - Словакия (13.15), Беларусь - Норвегия (13.15), Россия - США (17.15), Чехия - Швейцария (17.15), Германия - Латвия (21.15), Канада - Финляндия (21.15).-0-
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Главный тренер сборной Дэйв Льюис планировал дать возможность сыграть Кевину Лаланду, но на предстоящий матч с Норвегией (13.15) вратарь не заявлен. Также в составе...
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