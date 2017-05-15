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Кевин Лаланд: «Планы на следующий сезон? Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить»

16.05.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым сообщил, что планирует отработать контракт в минском «Динамо», но упомянул о каких-то обстоятельствах.

— Чемпионат для белорусов почти завершен. Какие у тебя планы? Чего ждешь от следующего сезона?

— Не хотелось бы рассуждать на эту тему. Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить. Так что концентрируюсь на том, чтобы достойно закончить турнир в Париже. А там посмотрим.

— У тебя же с «Динамо» контракт еще на сезон...

— Да, и я намерен его отработать. Планирую продолжить выступления в Минске. Но есть и кое-какие личные дела, о которых надо позаботиться… – сказал Лаланд.

 
Теги: Минск
 
 
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Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым сообщил, что планирует отработать контракт в минском «Динамо»,...

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