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Иван Кривоносов: «Льюис не первый год уверенно говорит о том, что команда едет за медалями… Нет слов. Человек должен отвечать за свои слова»
16.05.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский хоккейный специалист Иван Кривоносов ожидал большего от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.
– Конечно ожидал от выступления белорусов большего. Но имеем то, что имеем. Результат мог бы быть другой. В сборной есть лидеры братья
В этом году никого выделить в команде не могу. Мог бы помочь
Вратарская позиция? У нас всегда были хорошие вратари. Причем в любом возрасте. Они есть и сейчас. Есть молодой парень Трус. Почему ставка была сделана на
Льюис не первый год уверенно говорит о том, что команда едет за медалями… Нет слов. Человек должен отвечать за свои слова, – сказал Кривоносов в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Иван Кривоносов: «Льюис не первый год уверенно говорит о том, что команда едет за медалями… Нет слов. Человек должен отвечать за свои слова»
Белорусский хоккейный специалист Иван Кривоносов ожидал большего от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.
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