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Иван Кривоносов: «Льюис не первый год уверенно говорит о том, что команда едет за медалями… Нет слов. Человек должен отвечать за свои слова»

16.05.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский хоккейный специалист Иван Кривоносов ожидал большего от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

– Конечно ожидал от выступления белорусов большего. Но имеем то, что имеем. Результат мог бы быть другой. В сборной есть лидеры братья Костицыны, Стась. Почему они не сыграли в свою силу, полную силу? Я знаю этих игроков. Я был просто поражен. Каждый из них способен двух-трех обыгрывать. Почему этого не делали? Надо находиться внутри команды, чтобы ответить на вопрос.

В этом году никого выделить в команде не могу. Мог бы помочь Степанов – быстрый, злой, с характером. Почему он не попал в окончательный состав, можно только догадываться. Да, включать туда молодых ребят надо, однако процесс должен быть постепенным.

Вратарская позиция? У нас всегда были хорошие вратари. Причем в любом возрасте. Они есть и сейчас. Есть молодой парень Трус. Почему ставка была сделана на Лаланда? На самом деле догадываюсь, но мнение придержу при себе.

Льюис не первый год уверенно говорит о том, что команда едет за медалями… Нет слов. Человек должен отвечать за свои слова, – сказал Кривоносов в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Белорусский хоккейный специалист Иван Кривоносов ожидал большего от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

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