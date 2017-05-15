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Петр Качуро: «У меня очень большое желание, чтобы «Лида» играла в высшей лиге»
16.05.2017 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Лиды» Петр Качуро рассказал о желании вывести команду в высшую лигу.
«У меня очень большое желание, чтобы «Лида» играла в высшей лиге. В этом городе есть вся инфраструктура для того, чтобы команда играла на хорошем уровне.
Спасибо властям Лиды за то, что они делают все возможное для того, чтобы команда росла, укреплялась и добивалась успеха. Дальше все зависит от меня. Хочу, чтобы команда прогрессировала, футболисты росли. Результат будет, я в этом не смневаюсь», – сказал Качуров программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Главный тренер «Лиды» Петр Качуро рассказал о желании вывести команду в высшую лигу.
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