Петр Качуро: «У меня очень большое желание, чтобы «Лида» играла в высшей лиге»

Главный тренер «Лиды» Петр Качуро рассказал о желании вывести команду в высшую лигу.

«У меня очень большое желание, чтобы «Лида» играла в высшей лиге. В этом городе есть вся инфраструктура для того, чтобы команда играла на хорошем уровне.

Спасибо властям Лиды за то, что они делают все возможное для того, чтобы команда росла, укреплялась и добивалась успеха. Дальше все зависит от меня. Хочу, чтобы команда прогрессировала, футболисты росли. Результат будет, я в этом не смневаюсь», – сказал Качуров программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».