Кубок Беларуси. Матч за 3-е место. «Кронон» обыграл «Гомель» несмотря на проведенные из-за «правила левши» 15 минут в меньшинстве

На выходных состоялись финальные матчи Кубка страны. В матче за 3-е место «Кронон» обыграл «Гомель» (27:26).

Однако стартовые 15 минут «Кронон» провел в меньшинстве из-за «правила левши», вынужденно прибегая к постоянным заменам голкипера на шестого полевого.

Эти полтайма завершились для «Кронона» всего лишь одним мячом отставания – 5:6. В дальнейшем гродненцы перевернули ход матча и добились победы, завоевав бронзовые медали турнира.