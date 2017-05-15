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Кубок Беларуси. Матч за 3-е место. «Кронон» обыграл «Гомель» несмотря на проведенные из-за «правила левши» 15 минут в меньшинстве
16.05.2017 13:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
На выходных состоялись финальные матчи Кубка страны. В матче за 3-е место «Кронон» обыграл «Гомель» (27:26).
Однако стартовые 15 минут «Кронон» провел в меньшинстве из-за «правила левши», вынужденно прибегая к постоянным заменам голкипера на шестого полевого.
Эти полтайма завершились для «Кронона» всего лишь одним мячом отставания – 5:6. В дальнейшем гродненцы перевернули ход матча и добились победы, завоевав бронзовые медали турнира.
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Кубок Беларуси. Матч за 3-е место. «Кронон» обыграл «Гомель» несмотря на проведенные из-за «правила левши» 15 минут в меньшинстве
На выходных состоялись финальные матчи Кубка страны.
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