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Дмитрий Хохлов: «Кубарев говорит о нехватке кадров? Не могу сказать, что есть стопроцентное взаимопонимание, но напряженности пока нет»

16.05.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов рассказал о взаимодействии с тренерским штабом команды.

- Какое отношение вы имели к зимней селекции?

– В большей степени я работал по легионерам, по местным игрокам больше работал главный тренер.

- Какую оценку дадите игре легионеров?

– На сегодняшний день оценку сложно давать. Нельзя сказать, что адаптация закончена – команда обновилась достаточно серьезно. Время нужно всем. Для адаптации нужно еще проделать большой объем работы. Все игроки могут показывать более содержательный и интересный футбол.

- После матчей Кубарев часто говорит, что кадров не хватает. Ситуация кажется напряженной.

– Напряженности пока нет. Внутри мы обсуждаем все вопросы, много разных тонкостей. Не могу сказать, что есть стопроцентное взаимопонимание, но вряд ли его можно достичь, это нормально. Я не хочу говорить об уровне того или иного игрока. Все обсуждается внутри команды.

- Готов ли «Шахтер» ментально соперничать с БАТЭ?

– Вопрос психологии в современном футболе очень важен. Это нельзя изменить за день, за год, иногда вообще нельзя. «Шахтер» длительное время находится за спиной конкурента, и сделать шаг, чтобы оказаться впереди, непросто. Время покажет, готовы или нет. Но это один из моментов, который необходимо менять, – сказал Хохлов в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов рассказал о взаимодействии с тренерским штабом команды.

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