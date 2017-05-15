Виталий Жуковский: «Когда прозвучал свисток, просто опустились руки. Но увидел родных, близких, друзей – и хочется еще больше работать»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против «Шахтера» (1:2).

– К нам пришло понимание футбола, и последние три игры мы играем с лидерами белорусского чемпионата, пускай «Брест» сейчас и внизу турнирной таблицы, но все равно я думаю, что у них все поменяется. В принципе, мы чуть хуже сыграли с «Брестом» и выиграли, чем с БАТЭ и «Шахтером».

Это, конечно, непросто воспринимать, когда вышли, очень много было единоборств, половина первого тайма – борьба за центр поля, решалось, кто будет первым номером. В итоге, мы чуть вышли вперед, за счет того, что начали больше контролировать мяч через низ. Лаптев все-таки килограмм сто весит, ему тяжело перестраиваться, мы на этом акцентировали внимание. Если помните, как Ибрагимович в «Барселоне». Когда от него требовали высоко прессинговать, он из-за своей антропометрии не мог этого делать. Так здесь и с Лаптевым. В принципе, мы больше начинали владеть, просили футболистов играть первым номером, по ширине. Забили красивый гол, но были у нас еще полумоментики. Отыграли очень качественно, ровно и очень плотно, не давали сопернику развернуться. Много выигрывали единоборств, но где-то, мне казалось, чуть проигрывали подбор.

Во втором тайме вышли и взяли мяч под контроль, начинали хорошие атаки, много ударов было, но потом наш крайний защитник по непонятной причине застыл. И честно, такая позиционная ошибка, про которую даже не можешь понять, как она могла вылезть. Может потому, что здесь одни требования, в той команде другие, и не хватило этого автоматизма, что всегда ты должен быть в этой зоне. И конечно, соперник нас не простил, наказал за это. После того пошла и перекладина, потом мы создавали моменты, где мяч попадал в штангу и катался по линии. В принципе, соперник создавал со стандартов. Мы это ожидали, моделировали, что будут подачи на ближнюю штангу, но нам немножко не хватило класса. Потому что чуть-чуть этот класс сегодня был виден не в плане самой игры, а вот есть стандартное положение, это очень важно. У нас подачи редко доводились в створ ворот именно со штрафных и так далее. Я не могу сказать, что у всей команды. Вратарь там не вышел, там не вышел, там чуть выше играет. Где-то вот это самое понимание футбола – чуть-чуть у нас оно было ниже.

Потому что когда соперник подает мяч в ворота вращая, нужно чуть ниже работать в штрафной и во вратарской площади. Чуть ниже располагаться. Если он отдает от ворот, надо на полтора-два шага располагаться выше. Потому что передача от ворот – она идет дальше. Она не входит в ворота. И вот этого «чуть-чуть» не хватило, и, к сожалению, не хватило коммуникации. Нет разговора. То, что есть у «Шахтера». Сказался этот опыт, этот класс, этот диалог. Я не могу сказать, что всем нашим футболистам этого не хватило, но в некоторых взаимодействиях – да. В итоге мы проиграли эту игру,

Лично я на своем веку не видел такого, чтобы так играть, так отдаваться на поле, так играть с лидерами, как будто лидеры – это мы. Кто видел три последние игры – мы команда, которой не хватает чуть-чуть удачи. Понятно, что с «Брестом» она к нам повернулась, но из восьми игр один раз – это, конечно, надо пережить. Честно скажу, когда прозвучал свисток, просто опустились руки. Сейчас прошло некоторое время, увидел родных, близких, друзей – и хочется еще больше работать. Хочется больше доказывать. Я понял, что в жизни бывает все. Наш клуб уже перетерпел такое, но я все-таки надеюсь, что мы через работу, через свою уверенность в себе, в клубе, изменим эту ситуацию.

– Валеев забил второй мяч в чемпионате. Оправдывает ли он свое подписание?

– Мне кажется, это даже некорректный вопрос. Вы же сами сказали, что забил второй гол. Мы всего забили незначительно количество, а он забил два, человек, который находится в опорной зоне. Конечно, он оправдывает.

– После первого тайма знали результат матча «Нафтан» – «Городея»?

– Да, диктор объявил. Я думаю, «Нафтан» на нас не смотрит. Им мы неинтересны. Им интересны команды, которые чуть повыше в таблице. За « Ислочь» они цепляться не будут. Нам с «Нафтаном» пока еще никто не конкурент.

– Кажется, что ребята раскисли после первого гола, боевой дух упал, и поэтому не дожимали в некоторых моментах.

– Боевой дух упал, если бы отошли за линию мяча. Дух падает, если ты просто отдаешь мяч и становишься и тебя, что называется, возят. Я может другой футбол смотрел, не знаю. Но мне кажется, что мы наоборот, активно действовали, пошли вперед, создавали моменты, могли забить. У каждого свой взгляд и каждый со своей стороны смотрит, но мне кажется, совсем наоборот. Нам неинтересна была ничья, мы пошли вверх, нам надо было забивать, нас интересовали три очка, а никак не одно.

– Почему решили на сегодня оставить Побудея в запасе?

– Посмотрели, что Холодинский в этой игре будет более полезен, – сказал Жуковский.