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Алексей Калюжный: «Есть желание приглашать наших игроков в молодежные канадские лиги. Интересовались у меня и некоторыми игроками для команд КХЛ»

16.05.2017 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший форвард сборной Беларуси Алексей Калюжный рассказал об интересе к белорусским игрокам.

«Считаю, что молодые ребята здорово себя проявили на чемпионате. Некоторые говорили, что может и полезно вылететь из высшего дивизиона, я не разделяю такое мнение. Это большое дело, что прописку сохранили. Игра на таком уровне – это возможность расти. Тот же Шарангович должен играть на таком уровне не 7 игр в год, а 70.

Учитывая не совсем приемлемый для нас результат на ЧМ, есть желание приглашать наших игроков в молодежные канадские лиги. Интересовались у меня и некоторыми игроками для других команд КХЛ, – сказал Калюжный в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
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