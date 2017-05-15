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«МЮ» – первый клуб, призовые которого за всю историю АПЛ превысят 1 млрд фунтов
16.05.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам нынешнего сезона
Согласно исследованию финансовой компании Spreadex, на данный момент клуб лидирует в АПЛ по призовым за всю историю турнира, начиная с сезона-1992/93.
«МЮ» заработал» 870,3 миллиона фунтов. Таким образом, после сезона-2016/17
В десятку также вошли
В АПЛ выступали 49 разных команд, которые в общей сложности заработали 14,788 миллиарда фунтов призовых. Подробный список смотрите
Добавим, что в сезоне-2015/16 клубы получили 1,64 миллиарда фунтов призовых. В этом сезоне сумма еще вырастет.
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По итогам нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» за выступление в чемпионате Англии заработает около 100-150 миллионов фунтов.
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