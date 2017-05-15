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«МЮ» – первый клуб, призовые которого за всю историю АПЛ превысят 1 млрд фунтов

16.05.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» за выступление в чемпионате Англии заработает около 100-150 миллионов фунтов.

Согласно исследованию финансовой компании Spreadex, на данный момент клуб лидирует в АПЛ по призовым за всю историю турнира, начиная с сезона-1992/93.

«МЮ» заработал» 870,3 миллиона фунтов. Таким образом, после сезона-2016/17 «Манчестер Юнайтед» станет первой командой в Англии с призовыми более миллиарда.

«Арсенал» в общем рейтинге занимает второе место (842,8 миллиона), замыкает тройку «Ливерпуль» (815,4).

В десятку также вошли «Челси» (815,36), «Тоттенхэм» (750,28), «Манчестер Сити» (723,49), «Эвертон» (700, 26), «Ньюкасл» (649,35), «Астон Вилла» (649,23) и «Вест Хэм» (585,2).

В АПЛ выступали 49 разных команд, которые в общей сложности заработали 14,788 миллиарда фунтов призовых. Подробный список смотрите здесь.

Добавим, что в сезоне-2015/16 клубы получили 1,64 миллиарда фунтов призовых. В этом сезоне сумма еще вырастет.

Большие долги «Манчестер Юнайтед»: страшно или нет?

 
 
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По итогам нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» за выступление в чемпионате Англии заработает около 100-150 миллионов фунтов.

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