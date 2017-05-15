Игорь Рачковский: «Заявка ЧМ-2021? Готовимся мы очень серьезно. Должно у нас получиться, должно»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский надеется, что Белаурсь и Латвия получат право на проведение ЧМ-2021.

«Фазель говорил, что вылет сборной Беларуси не повлиял бы на заявку ЧМ-2021, но мы-то понимаем, что это влияет. Эта маленькая победа оказалось большой в той ситуации, в какой мы оказались. Она положительным образом скажется на заявке. Готовимся мы очень серьезно. Должно у нас получиться, должно», – сказал Рачковский в программе «Спорт-кадр».

Рене Фазель: «Считаю, что у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии»