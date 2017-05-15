ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Рачковский: «Заявка ЧМ-2021? Готовимся мы очень серьезно. Должно у нас получиться, должно»

16.05.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель ФХБ Игорь Рачковский надеется, что Белаурсь и Латвия получат право на проведение ЧМ-2021.

«Фазель говорил, что вылет сборной Беларуси не повлиял бы на заявку ЧМ-2021, но мы-то понимаем, что это влияет. Эта маленькая победа оказалось большой в той ситуации, в какой мы оказались. Она положительным образом скажется на заявке. Готовимся мы очень серьезно. Должно у нас получиться, должно», – сказал Рачковский в программе «Спорт-кадр».

Рене Фазель: «Считаю, что у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии»

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФХБ Игорь Рачковский надеется, что Белаурсь и Латвия получат право на проведение ЧМ-2021.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рене Фазель: «Считаю, что у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика