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Игорь Рачковский: «Заявка ЧМ-2021? Готовимся мы очень серьезно. Должно у нас получиться, должно»
16.05.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Игорь Рачковский надеется, что Белаурсь и Латвия получат право на проведение ЧМ-2021.
«Фазель говорил, что вылет сборной Беларуси не повлиял бы на заявку ЧМ-2021, но мы-то понимаем, что это влияет. Эта маленькая победа оказалось большой в той ситуации, в какой мы оказались. Она положительным образом скажется на заявке. Готовимся мы очень серьезно. Должно у нас получиться, должно», – сказал Рачковский в программе «Спорт-кадр».
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Председатель ФХБ Игорь Рачковский надеется, что Белаурсь и Латвия получат право на проведение ЧМ-2021.
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