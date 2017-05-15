Рене Фазель: «Считаю, что у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии»

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Беларуси и Латвии принять чемпионат мира в 2021 году.

«Заявки Финляндии и Беларуси с Латвией очень сильные. Меня они удовлетворили полностью. Но подчеркну, что чемпионат мира в Минске свежее того, что проходил в Скандинавии. Он прошел на высочайшем уровне относительно недавно. От минского ЧМ у делегатов конгресса более свежи. Считаю, что у вас больше шансов – 60 на 40. Если бы вы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. Знаю тех, для кого это важный момент, но не буду называть фамилии.

Весы пока на вашей стороне. Все решится в пятницу», – сказал Фазель в программе «Спорт-кадр».