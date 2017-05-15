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Рене Фазель: «Считаю, что у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии»
16.05.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Беларуси и Латвии принять чемпионат мира в 2021 году.
«Заявки Финляндии и Беларуси с Латвией очень сильные. Меня они удовлетворили полностью. Но подчеркну, что чемпионат мира в Минске свежее того, что проходил в Скандинавии. Он прошел на высочайшем уровне относительно недавно. От минского ЧМ у делегатов конгресса более свежи. Считаю, что у вас больше шансов – 60 на 40. Если бы вы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. Знаю тех, для кого это важный момент, но не буду называть фамилии.
Весы пока на вашей стороне. Все решится в пятницу», – сказал Фазель в программе «Спорт-кадр».
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Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Беларуси и Латвии принять чемпионат мира в 2021 году.
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