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Рене Фазель: «Считаю, что у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии»

16.05.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Беларуси и Латвии принять чемпионат мира в 2021 году.

«Заявки Финляндии и Беларуси с Латвией очень сильные. Меня они удовлетворили полностью. Но подчеркну, что чемпионат мира в Минске свежее того, что проходил в Скандинавии. Он прошел на высочайшем уровне относительно недавно. От минского ЧМ у делегатов конгресса более свежи. Считаю, что у вас больше шансов –  60 на 40. Если бы вы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. Знаю тех, для кого это важный момент, но не буду называть фамилии.

Весы пока на вашей стороне. Все решится в пятницу», – сказал Фазель в программе «Спорт-кадр».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Беларуси и Латвии принять чемпионат мира в 2021 году.

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