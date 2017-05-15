Директор «Энергетика-БГУ»: «Смена названия? Никого мы не оттолкнули, а посещаемость даже увеличилась»

Директор «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал об изменении названия клуба.

«Смена названия? Все болельщики, которые ходили в прошлом году, ходят и в этом. Никого мы не оттолкнули, а посещаемость увеличилась.

Название команд поменяли из-за того, что спонсоры поменялись», – сказал Пигулевский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Фанаты «Звезды-БГУ»: «Больше вы нас на секторе не увидите. Это возможно лишь при условии, если клуб вернет название»