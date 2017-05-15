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Директор «Энергетика-БГУ»: «Смена названия? Никого мы не оттолкнули, а посещаемость даже увеличилась»
16.05.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал об изменении названия клуба.
«Смена названия? Все болельщики, которые ходили в прошлом году, ходят и в этом. Никого мы не оттолкнули, а посещаемость увеличилась.
Название команд поменяли из-за того, что спонсоры поменялись», – сказал Пигулевский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Директор «Энергетика-БГУ»: «Смена названия? Никого мы не оттолкнули, а посещаемость даже увеличилась»
Директор «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал об изменении названия клуба.
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