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Директор «Энергетика-БГУ»: «Смена названия? Никого мы не оттолкнули, а посещаемость даже увеличилась»

16.05.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал об изменении названия клуба.

«Смена названия? Все болельщики, которые ходили в прошлом году, ходят и в этом. Никого мы не оттолкнули, а посещаемость увеличилась.

Название команд поменяли из-за того, что спонсоры поменялись», – сказал Пигулевский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Фанаты «Звезды-БГУ»: «Больше вы нас на секторе не увидите. Это возможно лишь при условии, если клуб вернет название»

 
 
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Директор «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал об изменении названия клуба.

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