Капитан сборной Литвы Черных может перейти в «Мидлсбро» за 2-3 млн евро

Нападающий «Ягеллонии» Федор Черных может продолжить карьеру в Англии.

25-летним капитаном сборной Литвы интересуется вылетевший из АПЛ «Мидлсбро».

Сумма трансфера может составить 2-3 миллиона евро.

Отметим, что Черных родился в Москве и имеет русские корни. В 2016 году форвард был признан лучшим футболистом Литвы. С 2009 по 2014 годы выступал в чемпионате Беларуси за «Днепр» и «Нафтан».

В 30 матчах чемпионата Польши он забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.