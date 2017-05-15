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Капитан сборной Литвы Черных может перейти в «Мидлсбро» за 2-3 млн евро
16.05.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ягеллонии» Федор Черных может продолжить карьеру в Англии.
25-летним капитаном сборной Литвы интересуется вылетевший из АПЛ «Мидлсбро».
Сумма трансфера может составить 2-3 миллиона евро.
Отметим, что Черных родился в Москве и имеет русские корни. В 2016 году форвард был признан лучшим футболистом Литвы. С 2009 по 2014 годы выступал в чемпионате Беларуси за «Днепр» и «Нафтан».
В 30 матчах чемпионата Польши он забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
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Нападающий «Ягеллонии» Федор Черных может продолжить карьеру в Англии.
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