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Мария Филончик: «Суд удовлетворил иск клуба о выселении меня из квартиры»

16.05.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Баскетболистка сборной Беларуси Мария Филончик рассказала, что суд вынес решение в пользу клуба по иску о выселении ее из квартиры.

«12 мая 2017 года суд вынес решение не удовлетворить мой иск и выселить из квартиры. Что делать дальше? Собираюсь обжаловать приговор, больше ничего не остается. За свое собираюсь биться, считаю, жилье заработала честно. Ведь не прошу его за то, что я красивая и хорошая. Хочу, чтобы клуб, город, облисполком выполнили перед мной обязательства. Я свои выполнила. Не я же составляла контракт, печатала его и предлагала условия, а именно клуб. По сути, шанс получения квартиры только и удерживал меня в Гродно.

Какова аргументация отказа? Мол, законы поменялись и мы не при чем. А мне не хочется свое отдавать. Ведь три года отыграла с полной самоотдачей и мыслью о жилье. Сама не из Гродно, но выступала в разных возрастах от звонка до звонка двенадцать лет! И, пожалуй, не так уж плохо, чтобы со мной так поступать...» – цитирует Филончик «Прессбол» со ссылкой на «Спорт-кадр».

Баскетболистку сборной Беларуси Филончик пытаются выселить по суду из квартиры, которую она заработала

 
Теги: Гродно
 
 
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Баскетболистка сборной Беларуси Мария Филончик рассказала, что суд вынес решение в пользу клуба по иску о выселении ее из квартиры.

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