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Алексей Калюжный: «Китайцы привезли на кэмп Кольцова в Нью-Йорк детей трех возрастов, которые выглядели сильнее белорусов»

16.05.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением о развитии хоккея в стране.

«Идеально иметь свой сильный чемпионат, в котором будет возможность расти, совершенствоваться. Но, прежде всего, нужно заняться молодежью. Об этом много сказано, но, если сейчас не обратить внимание на 12-15-летних ребят, то дальше будет только тяжелее.

На прошлой неделе Костя Кольцов проводил кэмп по катанию, привез тренеров. К нему приходили и дети и играющие хоккеисты. Я спросил, как выглядели дети. Он мне ответил, что китайцы привезли к нему на кэмп в Нью-Йорк три возраста, и они выглядят сильнее. Через 8 лет мы будем удивляться, если китайцы будут обыгрывать нас?

Считаю, что во внутреннем чемпионате надо создавать лимит для молодых игроков. Чтобы клубы думали о том, кто у них будет из молодых игроков. Вот Гродно показал хороший хоккей. Сколько там лет самому молодому игроку?

Тренеры должны быть обучены, заинтересованы и мотивированы», – сказал Калюжный в эфире канала «Беларусь 1».

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением о развитии хоккея в стране.

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