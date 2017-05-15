Жене Аминову — 18. За плечами — чемпионат Беларуси по бодибилдингу, где лунинчанин занял первое место.



Медиа-Полесье

Начиналось все 4,5 года назад. С обычных турников, за компанию с друзьями. Потом был пауэрлифтинг. Но окончательно нашел себя молодой человек лишь в бодибилдинге.

— Пришли с друзьями в зал, затянуло и все… — делится Женя. Друзья потом ушли, но опять вернулись, а Женя продолжал тренироваться.

— Как знакомые относятся к твоему увлечению?

— Положительно. У меня просто круг друзей — спортсмены. Мне не нравится, когда курят, от одного запаха — плохо. Не люблю, когда пьют.

— Категорично к вредным привычкам относишься?

— Не вижу от этого пользы, потратить деньги, чтобы потом сходить в туалет?! Люди разучились веселиться, не выпив. Если идти на дискотеку, нужно обязательно выпить, иначе они не могут танцевать. Я, например, могу пойти на дискотеку и танцевать, а другие думают, будто я пьяный.

В последние месяцы Женя успел поучаствовать в двух значимых турнирах. В Могилеве проходил Кубок железного льва, там среди юниоров лунинчанин занял 2 место. И, собственно, сам чемпионат Республики Беларусь в Минске.



"Медиа-Полесье"

— Последние соревнования были самыми серьезными для тебя?

— И подготовка к ним тоже, особенно последняя неделя была самая трудная. Но перед Могилевом, когда готовился, было именно психологически очень тяжело, боялся, что проиграю, не попаду в тройку. Больше всего боялся перед мамой, семьей, столько вложили в меня, и не оправдать… Это очень угнетало меня. Тренировки, позирование, произвольную программу репетировал — каждый день по часу, полчаса — было очень тяжело. Когда уже выступил в Могилеве, прошел через все это, словил кайф, к чемпионату Беларуси с удовольствием готовился. После Могилева три дня было еще тренировок, в пятницу — взвешивание, и дальше — соревнования.

— Поделись впечатлениями.

— Организация в Минске очень хорошая, и зал. Но все равно очень сильно волновался, за кулисами переживал, что кто-то «суше» меня… Хотя еще в Могилеве познакомился с ребятами-участниками, они меня поддерживали в Минске. Когда уже выходишь на сцену или смотришь со стороны по фото, видишь и себя, и других, уже можно сравнивать. А так сразу тяжело.

— Когда на чемпионате страны выходил, я очень замотивированный был, даже сестра заметила, что я с такой злостью выходил. Когда мы с ней ехали на соревнования и проходили мимо торгового центра, сестра сказала, что после соревнований пойдем туда кушать. Я сказал: если я стану сегодня первым, тогда пойдем. Пошли…

— Как настраивался на победу?

— Когда мы ехали на соревнования, когда выходил на сцену, я даже не допускал мысли, что я проиграю. Я видел себя на первом месте. Идет мысль, что могу стать третьим — я сразу ее отталкивал. Не давал ей ход. Я выходил на сцену и уже ничего не боялся, мне хотелось побеждать.

— Какие были ощущения, когда узнал, что победил?

— Прыгнул от радости, закричал… В голове появилось осознание, что все это было не зря. К тому же я знал, что меня могут забрать в армию, поэтому я себе цель поставил, что должен выступить и победить. Чтобы потом спокойно служить.



"Медиа-Полесье"

— Как твою победу восприняли родные?

— Мама очень сильно обрадовалась. Больше всех в мою подготовку вложила именно мама. Она и готовила, и психи мои терпела. На этапе подготовки много именно нервничаешь. Из-за недостатка сладкого, калорий. Как говорят, голодный человек — злой человек. Отец сильно помог финансово. Но уже если к следующим соревнованиям буду готовиться, мне будет намного легче. Ты понимаешь уже, что ты должен, это как твоя работа. А поешь — и после соревнований.

— В финансовом плане бодибилдинг — затратный вид спорта?

— Это дорогой вид спорта. Много денег уходит в последние две недели перед соревнованиями. Всего — около 1500 долларов за подготовку. Но во время подготовки на деньги не обращаешь внимания.

— Знаем, что ты несколько лет провел на вытяжке…

— Меня положили, а на следующий день мне исполнилось пять лет. Три года на вытяжке лежал в больнице в Лахве. «Чашечка» разрушалась… На Новый год только домой забирали. Утром просыпался — мама возле меня уже сидела, потом — бабушка. Помню, как сняли с вытяжки, на костыли поставили, потом начал ходить без костылей… Все говорят: иди! А ты не можешь идти, ты три года не ходил. Но я как-то быстро восстановился. Когда выписали, домой приехал и костыли под кровать почти сразу забросил. До вечера на улице гулял, мама волновалась, говорила, мол, иди домой, тебе же врачи рекомендовали меньше бегать… И сейчас благодарю работников из Лахвы.



"Медиа-Полесье"

На 16 мая у парня повестка. Служить будет в Слониме.

— Не жалко сейчас уходить в армию, делать перерыв в карьере?

— Жалко. Профессию там не получишь, денег не заработаешь, в стаж годы эти не войдут. Я хотел продолжать выступать. Очень много поддержки, поздравлений от известных спортсменов было… Но… Потом приду, буду дальше заниматься. Уже из этого спорта я не уйду.