Президент ИИХФ высоко оценил шансы Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021

Рене Фазель. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высоко оценил шансы Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 5" , сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Заявки Финляндии и совместная Беларуси с Латвией интересные. Меня они удовлетворили полностью. Однако отмечу, что чемпионат мира в Минске прошел на высочайшем уровне относительно недавно и, что важно, запомнился многим болельщикам. На мой взгляд, у Минска и Риги больше шансов, процентов 60 на 40. Конечно, если бы белорусы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. В любом случае, все решится в пятницу", - сказал Рене Фазель.

Решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года будет принято на конгрессе ИИХФ в Кельне 19 мая.-0-