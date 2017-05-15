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Белорусы выиграли последний матч на Чемпионате мира по хоккею

16.05.2017 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в своем последнем матче на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.

Во вторник на парижской AccorHotels Arena состоялся матч заключительного тура предварительного раунда ЧМ Беларусь — Норвегия. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Дэйва Льюиса. В составе победителей точными бросками отметились Евгений Лисовец (27-я и 57-я минуты), Александр Кулаков (38), Илья Шинкевич (55). У норвежцев голы на свой счет записали Даниэль Сёрвик (36), Александер Райшенберг (42), Юнас Холёс (44). Лучшим у белорусов по итогам матча стал автор голевого дубля Евгений Лисовец. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в своем последнем матче на Чемпионате мира, сообщает Sputnik. Во вторник на парижской...

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