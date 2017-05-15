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ЧМ-2017. Павлович, Лисовец и Ковыршин названы лучшими игроками сборной Беларуси на турнире

16.05.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира 2017.

Лучшими игроками команды признаны Александр Павлович (4+2), Евгений Лисовец (2+1) и Евгений Ковыршин (2+1).

Отметим, что Павлович стал лучшим бомбардиром команды на турнире.

 
 
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Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира 2017.

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