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ЧМ-2017. Павлович, Лисовец и Ковыршин названы лучшими игроками сборной Беларуси на турнире
16.05.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира 2017.
Лучшими игроками команды признаны Александр Павлович (4+2), Евгений Лисовец (2+1) и Евгений Ковыршин (2+1).
Отметим, что Павлович стал лучшим бомбардиром команды на турнире.
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Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира 2017.
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