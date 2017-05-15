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Девятовский о реформах в спортивных федерациях: руководитель должен понимать проблемы изнутри

16.05.2017 15:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Девятовский о реформах в спортивных федерациях: руководитель должен понимать проблемы изнутри
Вадим Девятовский. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский сегодня на пресс-конференции рассказал о своем видении подходов к работе в спортивных федерациях, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению депутата, возглавлять федерацию проще человеку, который сам вышел из спорта и понимает специфику работы в этой сфере. "Понимая проблемы изнутри, легче сегодня принимать решения", - заметил Вадим Девятовский. При этом руководитель должен быть пробивным и уметь зарабатывать деньги.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению депутата, возглавлять федерацию проще человеку, который сам вышел из спорта и понимает специфику работы в этой сфере. "Понимая проблемы изнутри, легче...

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