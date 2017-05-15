Хоккеисты сборной Беларуси нанесли поражение норвежцам в заключительном матче ЧМ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси нанесли поражение норвежцам со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) в заключительном матче группы В в Париже чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевым дублем отметился защитник минского "Динамо" Евгений Лисовец. Победа над скандинавами стала второй для белорусов на турнире. Ранее они обыграли Словению 5:2 и сохранили место в элитном дивизионе.

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