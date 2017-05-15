Девятовский: европейцы просят нас поделиться опытом

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Европейская федерация лёгкой атлетики попросила белорусскую федерацию поделиться опытом проведения конкурса "300 талантов для Королевы", рассказал в пресс-центре Sputnik глава Белорусской федерации лёгкой атлетики и депутат Палаты представителей Вадим Девятовский.

Руководитель федерации рассказал, что сейчас активно обсуждается развитие подобных объединений. Также он сообщил, что возглавлять их стоит самим спортсменам.

"Действительно, когда мне доверяли руководство федерацией, был акцент на то, что я из легкой атлетики и прошёл этапы от детского до профессионального спорта. И я понимаю проблемы изнутри. Но человек должен быть не только из спорта, но нужно уметь и управлять. Надо быть готовым привлечь ресурсы и заработать", — рассказал Девятовский и напомнил, что федерации спорта не финансируются государством, а ищут средства самостоятельно.

Развитие собственной федерации Девятовский оценивает положительно, а в пример он привёл проект "300 талантов для Королевы", в рамках которого эксперты были отобраны 300 самых способных юных спортсменов — половину из них обнаружили в деревнях.

"Мы рады поделиться опытом. И глава государства назвал проект "300 талантов для Королевы" хорошим примером. Президент Европейской ассоциации легкой атлетики попросил нас поделиться опытом с европейскими коллегами", — отметил депутат.

Девятовский добавил, что благодаря подобному проекту получается отделить юных талантов и помочь им реализовать себя.