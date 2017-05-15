Новым председателем федерации современного пятиборья избран Михаил Прокопенко

Михаил Прокопенко. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации современного пятиборья на внеочередной отчетно-выборной конференции избран именитый белорусский спортсмен Михаил Прокопенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации.

Белорусская федерация современного пятиборья продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва, а также лидеров национальной сборной к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

С 17 по 24 июля 2017 года в Минске пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью, в котором планируют принять участие ведущие атлеты Старого Света.

Ранее на пост председателя Белорусской федерации бокса был переизбран Дмитрий Тихомолов. В ближайшее время ожидается также отчетно-выборные конференции в федерациях борьбы и волейбола, а также ряда других спортивных организаций.-0-