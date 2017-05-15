ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новым председателем федерации современного пятиборья избран Михаил Прокопенко

16.05.2017 15:38 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Новым председателем федерации современного пятиборья избран Михаил Прокопенко
Михаил Прокопенко. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации современного пятиборья на внеочередной отчетно-выборной конференции избран именитый белорусский спортсмен Михаил Прокопенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации.

Белорусская федерация современного пятиборья продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва, а также лидеров национальной сборной к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

С 17 по 24 июля 2017 года в Минске пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью, в котором планируют принять участие ведущие атлеты Старого Света.

Ранее на пост председателя Белорусской федерации бокса был переизбран Дмитрий Тихомолов. В ближайшее время ожидается также отчетно-выборные конференции в федерациях борьбы и волейбола, а также ряда других спортивных организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срок полномочий нового руководителя составит четыре года. Прежний руководитель федерации Николай Иванченко остается членом этой спортивной организации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Павлович, Лисовец и Ковыршин названы лучшими игроками сборной Беларуси на турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика