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Павлович, Лисовец и Ковыршин стали лучшими в составе сборной Беларуси

16.05.2017 15:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин были названы лучшими игроками в составе сборной Беларуси по хоккею на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.

Павлович, Лисовец и Ковыршин стали лучшими в составе сборной Беларуси
© REUTERS Grigory Dukor
Белорусы выиграли последний матч на Чемпионате мира по хоккею

Во вторник матчем против команды Норвегии белорусы завершили свое выступление на 81-м Чемпионате мира, который проходит в Париже (Франция) и Кельне (Германия). Заключительный матч первенства сборная Беларуси выиграла со счетом 4:3. После финальной сирены были названы лучшие игроки в составе команды по итогам турнира. Ими стали нападающий Александр Павлович (капитан минского "Динамо"), защитник Евгений Лисовец (минское "Динамо") и нападающий Евгений Ковыршин (минское "Динамо"). Памятные призы хоккеистам вручил председатель ФХРБ Игорь Рачковский.

Напомним, на ЧМ Ковыршин отметился тремя баллами по системе "гол+пас" (2+1), столько же очков набрал и Лисовец (2+1), у Павловича — шесть (4+2). Капитан "зубров" также стал лучшим бомбардиров в составе белорусской дружины.

Белорусы провели на ЧМ семь матчей, пять из которых проиграли. В итоге сборная расположилась на седьмом месте в группе В, набрав семь очков, и сохранила прописку в элите мирового хоккея

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси завершила выступление на ЧМ-2017, набрав в семи матчах семь очков и заняв седьмое место в группе.

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