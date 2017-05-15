Павлович, Лисовец и Ковыршин стали лучшими в составе сборной Беларуси

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин были названы лучшими игроками в составе сборной Беларуси по хоккею на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.



© REUTERS Grigory Dukor Белорусы выиграли последний матч на Чемпионате мира по хоккею

Во вторник матчем против команды Норвегии белорусы завершили свое выступление на 81-м Чемпионате мира, который проходит в Париже (Франция) и Кельне (Германия). Заключительный матч первенства сборная Беларуси выиграла со счетом 4:3. После финальной сирены были названы лучшие игроки в составе команды по итогам турнира. Ими стали нападающий Александр Павлович (капитан минского "Динамо"), защитник Евгений Лисовец (минское "Динамо") и нападающий Евгений Ковыршин (минское "Динамо"). Памятные призы хоккеистам вручил председатель ФХРБ Игорь Рачковский.

Напомним, на ЧМ Ковыршин отметился тремя баллами по системе "гол+пас" (2+1), столько же очков набрал и Лисовец (2+1), у Павловича — шесть (4+2). Капитан "зубров" также стал лучшим бомбардиров в составе белорусской дружины.

Белорусы провели на ЧМ семь матчей, пять из которых проиграли. В итоге сборная расположилась на седьмом месте в группе В, набрав семь очков, и сохранила прописку в элите мирового хоккея .