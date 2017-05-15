ЧМ-2017. Сборная Беларуси заняла 13-е место на турнире

Сборная Беларуси заняла итоговое 13-е место на ЧМ-2017.

Подопечные Дэйва Льюиса в семи матчах группового раунда набрали 7 очков (победа над Словенией и Норвегией, проигрыш по буллитам Франции).

В прошлом году на ЧМ-2016 в активе белорусской команды после группового этапа было 6 баллов.

Покинули сильнейший хоккейный дивизион сборные Словении и Италии. Еще одной командой, завершившей турнир хуже Беларуси, стала команда Словакии.

Сборная Дании набрала столько же очков, сколько и белорусы, но расположилась на 12-й строчки из-за лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб – «-9» против «-12» у нашей национальной команды.