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ЧМ-2017. Сборная Беларуси заняла 13-е место на турнире
16.05.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси заняла итоговое 13-е место на ЧМ-2017.
Подопечные Дэйва Льюиса в семи матчах группового раунда набрали 7 очков (победа над Словенией и Норвегией, проигрыш по буллитам Франции).
В прошлом году на ЧМ-2016 в активе белорусской команды после группового этапа было 6 баллов.
Покинули сильнейший хоккейный дивизион сборные Словении и Италии. Еще одной командой, завершившей турнир хуже Беларуси, стала команда Словакии.
Сборная Дании набрала столько же очков, сколько и белорусы, но расположилась на 12-й строчки из-за лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб – «-9» против «-12» у нашей национальной команды.
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Сборная Беларуси заняла итоговое 13-е место на ЧМ-2017.
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