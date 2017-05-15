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На «Viva Ровар!» зарегистрировалось 12 тысяч, по данным правоохранительных органов на старт вышло около 15 тысяч велосипедистов
16.05.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу в Минске состоялся велокарнавал «Viva Ровар!», который установил рекорд посещаемости.
Сообщается, что на мероприятие официально зарегистрировалось 12 тысяч человек. Однако по данным правоохранительных органов на старт вышло около 15 тысяч велосипедистов. Для сравнения, в прошлом году количество участников составило 9 тысяч.
Отметим, что вестиваль «Viva Ровар!» проходит третий год подряд.
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На «Viva Ровар!» зарегистрировалось 12 тысяч, по данным правоохранительных органов на старт вышло около 15 тысяч велосипедистов
В субботу в Минске состоялся велокарнавал «Viva Ровар!», который установил рекорд посещаемости.
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