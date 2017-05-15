Проведение II Европейских игр даст экономический эффект для сферы туризма - депутат

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение II Европейских игр в Беларуси в 2019 году даст экономический эффект для сферы туризма. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил депутат, в долгосрочной перспективе проведение этого важного спортивного мероприятия даст экономический эффект для сферы туризма. Владислав Щепов также обратил внимание, что в Беларуси построена достаточная инфраструктура, и ее необходимо использовать, в том числе для проведения Евроигр.

В свою очередь депутат Валерий Бороденя высказал мнение, что деньги, вложенные в проведение подобных соревнований, возвращаются многократно, в первую очередь - с учетом формирования позитивного имиджа страны, привлечения иностранных гостей. Например, отметил парламентарий, свою роль в этом деле сыграло проведение в Минске чемпионата мира по хоккею.-0-