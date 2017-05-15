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Нападающий из корейской лиги пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу

16.05.2017 17:04 — Новости Спорта | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Артур Удрис, проводивший клубный сезон в команде корейской V-лиги "КБ Старз Иншуренс", пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Национальная команда после международного турнира в Ивано-Франковске, где заняла второе место, вернулась в Беларусь и в Молодечно продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира. Артур Удрис, начинавший карьеру в белорусских клубах на позиции блокирующего, прошедший сезон в Республике Корея провел в качестве диагонального. На позиции нападающего тренеры рассматривают 210-сантиметрового игрока, который прибыл на тренировочный сбор, и в сборной Беларуси. Подопечные Александра Сингаевского продолжат тренировки в молодечненском спортивно-развлекательном комплексе до 23 мая, после чего возьмут курс на Загреб, где состоятся отборочные матчи.

В квалификационном турнире соперниками белорусов за право сыграть на мировом форуме 2018 года станут команды Сербии (24 мая), Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая). Победитель группы Е получит право принять участие в финальной стадии чемпионата мира. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в третьем раунде квалификации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Артур Удрис, начинавший карьеру в белорусских клубах на позиции блокирующего, прошедший сезон в Республике Корея провел в качестве диагонального. На позиции...

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