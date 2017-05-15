Дэйв Льюис: «Накануне норвежцы провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча с норвежцами (4:3) в рамках группового раунда чемпионата мира-2017.

«Норвежцы играли мощно. Накануне они провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать. Однако и в начале третьего периода скандинавы не выглядели уставшими, забросили две быстрые шайбы и повели в счете. Они действовали организованно, мастеровито, и нашей защите пришлось попотеть», – сказал Льюис.