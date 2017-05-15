Девятовский о реформах в спортивных федерациях: руководитель должен понимать проблемы изнутри

Вадим Девятовский. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский сегодня на пресс-конференции рассказал о своем видении подходов к работе в спортивных федерациях, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению депутата, возглавлять федерацию проще человеку, который сам вышел из спорта и понимает специфику работы в этой сфере. "Понимая проблемы изнутри, легче принимать решения", - заметил Вадим Девятовский. При этом руководитель должен быть пробивным, готовым привлечь ресурсы и уметь зарабатывать деньги. "Должна быть еще и предприимчивость", - сказал парламентарий.

Вадим Девятовский отметил, что вопрос о том, кто должен стоять во главе спортивных федераций Беларуси, на сегодня обсуждается. По его словам, в этом случае необходимо найти баланс - между опытным руководителем (менеджером) и профессионалом, который знает все особенности и сложности в подведомственной ему сфере.-0-