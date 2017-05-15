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Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в сборной Беларуси

16.05.2017 17:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в сборной Беларуси
Александр Павлович, Евгений Лисовец, Евгений Ковыршин и Игорь Рачковский. Фото IIHF

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в составе сборной Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После завершения матча с Норвегией, итог которого 4:3 в пользу белорусов, организационный комитет огласил тройку лучших игроков сборной по итогам турнира. Специальными призами были отмечены хоккеисты минского "Динамо" Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Награждение производил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.

Команда под руководством Дэйва Льюиса в семи матчах одержала две победы, потерпела пять поражений и набрала семь очков на предварительном этапе мирового форума, заняв в группе В седьмое место, а в итоговом рейтинг-листе расположилась на 13-й позиции. Ниже находятся команды Словакии (14-е место), Словении (15) и Италии (16). Две последние команды покинули элитный дивизион. В 2018 году словенских и итальянских хоккеистов на чемпионате мира в Дании заменят команды Республики Корея и Австрии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Специальными призами были отмечены хоккеисты минского "Динамо" Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Награждение производил председатель...

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