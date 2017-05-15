Девятовский о ЧМ-2017: потенциал белорусских хоккеистов намного выше

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Потенциал национальной сборной Беларуси по хоккею, завершившей свое выступление на Чемпионате мира на седьмом месте в группе В, намного больше, заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Девятовский в интервью Sputnik.



© REUTERS Grigory Dukor Белорусы выиграли последний матч на Чемпионате мира по хоккею

Во вторник, 16 мая, белорусская команда провела заключительный поединок на Чемпионате мира по хоккею. В последнем матче на турнире подопечные Дэйва Льюиса взяли верх над сборной Норвегии — 4:3. В итоге белорусы набрали семь баллов в семи матчах (пять поражений и два победы), заняли седьмое место в группе В и сохранили прописку в элитном дивизионе. Перед стартом ЧМ Льюис Льюис заявлял, что он везет на ЧМ сильнейший состав , который будет бороться за медали .

"Если у тебя нет амбиций, то тебе там вообще нечего делать. Ты едешь на Чемпиона мира не бороться за медали? Я не думаю, что это был блеф. Это было сказано и в том числе, чтобы поднять боевой дух. Если и тренер не верит в победу, то чего они туда едут, грубо говоря. Я думаю, что это был и психологический момент — подбодрить и показать свою веру в команду. Наверное, профессионал не будет бросаться такими словами, наверное, он верил в своих игроков и видел перспективу", — сказал Девятовский.

Он отметил, что сделанное Льюисом заявление о медалях не было безосновательным. По словам Девятовского, у главного тренера были свои планы на этот ЧМ, учитывая опыт богатый опыт команды на минувших турнирах, а также мотивацию молодых игроков.

"Когда я слышал об этих медальных перспективах, то понимал внутри себя, что не делал бы такой прогноз во всеуслышание. Есть такие моменты легкого суеверия", — продолжил Девятовский.

Собеседник Sputnik обратил внимание на неравномерную игру сборной на протяжении всего ЧМ. В качестве примера Девятовский привел поединок против команды Франции, в котором белорусы потерпели поражение в серии буллитов — 4:3 . По его словам, в том матче играли две разные сборные Беларуси. "Почему нельзя выйти и показать одну игру?" — задался вопросом депутат и добавил, что все же тяжело "условно дилетанту" рассуждать о таком специфическом виде спорта как хоккей.

"Мне кажется, большая недосказанность была от нашей сборной. Потенциал, мне думается, намного выше", — сказал Девятовский.



© REUTERS Grigory Dukor Павлович, Лисовец и Ковыршин стали лучшими в составе сборной Беларуси

По мнению депутата, с функциональной точки зрения белорусская сборная довольна сильна. "Были отличные розыгрыши, это не были удару на удачу. Мы видели заготовки. Поэтому чего там не хватает, я не могу сказать. Это у ребят надо спрашивать. Но если эпизодами показывается такая игра, значит не так все плохо", — продолжил Девятовский.

Собеседник агентства добавил, что в Беларуси любят хоккей, и когда команды не показывает достойной игры, то естественно остается осадок. Девятовский обратил внимание, что вполне нормально требовать отдачи, когда хоккей в стране развивается, а после ЧМ-2014 и вовсе в стране наступил "хоккейный бум".

Вместе с тем Девятовский подчеркнул, что давать поверхностную оценку выступлению сборной легче всего. Подводить итог игре белорусских хоккеистов на ЧМ, по его словам, должны специалисты. "Нужно знать ситуацию изнутри. Пусть они (специалисты) дадут объективную оценку", — заключил собеседник Sputnik.