Вадим Девятовский: «ЧМ-2017? Недосказанность была от нашей сборной. Потенциал, мне думается, намного выше»

Председатель БФЛА Вадим Девятовский оценил выступление сборной Беларуси на ЧМ-2017.

Если у тебя нет амбиций, то тебе там вообще нечего делать. Ты едешь на чемпиона мира не бороться за медали? Я не думаю, что это был блеф. Это было сказано и в том числе, чтобы поднять боевой дух. Если и тренер не верит в победу, то чего они туда едут, грубо говоря. Я думаю, что это был и психологический момент — подбодрить и показать свою веру в команду. Наверное, профессионал не будет бросаться такими словами, наверное, он верил в своих игроков и видел перспективу.

Когда я слышал об этих медальных перспективах, то понимал внутри себя, что не делал бы такой прогноз во всеуслышание. Есть такие моменты легкого суеверия.

Мне кажется, большая недосказанность была от нашей сборной. Потенциал, мне думается, намного выше.

Были отличные розыгрыши, это не были удары на удачу. Мы видели заготовки. Поэтому чего там не хватает, я не могу сказать. Это у ребят надо спрашивать. Но если эпизодами показывается такая игра, значит не так все плохо, – сказал Девятовский.