ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ остановит регулярный чемпионат за 16 дней до начала Олимпиады

16.05.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем сезоне регулярный чемпионат приостановится за 16 дней до старта Олимпиады.

«Говорили о возможном составе участников, о проекте календаря, который в олимпийский год сложный, насыщенный.

33 дня различных перерывов, 16-дневный перерыв предолимпийский, 10 дней перед чемпионатом мира, а также будут перед этапами Евротура.

Во главе пирамиды стоят успехи нашей сборной. Точно будут спаренные дни, мы понимаем задачи, которые перед нами стоят», – заявил Чернышенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем сезоне регулярный чемпионат приостановится за 16 дней до старта Олимпиады.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вадим Девятовский: «ЧМ-2017? Недосказанность была от нашей сборной. Потенциал, мне думается, намного выше»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика