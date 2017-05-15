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Цибульский сменил Вакульчика на посту главы Федерации биатлона

16.05.2017 18:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Андриан Цибульский возглавил Белорусскую федерацию биатлона, сменив на этом посту Валерия Вакульчика, сообщили Sputnik в пресс-службе организации. 

Во вторник, 16 мая, состоялась внеочередная республиканская отчетно-выборная Конференции ОО "Белорусская федерация биатлона".

"Новым руководителем федерации избран Андриан Цибульский. На этой должности он сменил Валерия Вакульчика, который возглавил Наблюдательный совет", — рассказали в БФБ.

Собеседники агентства отметили, что кандидатура Цибульского была поддержана единогласна участниками конференции. "Заместителем руководителя федерации стал Кузнецов Игорь Никонович", — добавили в БФБ.

Новый председатель БФБ заявил, что главными задачами федерации станут "безусловная преемственность в работе прежнего руководства, включая стиль и практику управленческой деятельности с нацеленностью на практический результат". Кроме того, по словам Цибульского, среди поставленных задач — интенсивная и качественная подготовка национальной команды к Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане, а также реализация разработанных инновационных принципов и методов подготовки резерва.

В БФБ добавили, что на состоявшейся конференции была отверждена новая редакция Устава и избраны руководящие органы федерации. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новый глава федерации озвучил главные задачи, которые стоят перед БФБ, среди них подготовка к Олимпиаде-2018.

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