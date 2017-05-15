Цыбульский сменил Вакульчика на посту председателя Белорусской федерации биатлона

Председателем Белорусской федерации биатлона на внеочередной республиканской отчетно-выборной конференции был избран Андриан Цыбульский.

На этой должности от сменил Валерия Вакульчика, который возглавил Наблюдательный совет.

Кандидатура Цыбульского была единогласно поддержана участниками конференции. Заместителем руководителя федерации стал Кузнецов Игорь Никонович.

Напомним, с 2006 года по 2007 год Цыбульский являлся старшим тренером женской национальной команды Беларуси. С 2007 года по 2013 год – главный тренер женской национальной команды, а с 2013 года по 2016 год – главный тренер объединенной сборной Беларуси.