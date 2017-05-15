Путьков сменил Цыкунова на посту директора жлобинского «Металлурга»

В администрации «Металлург» произошли изменения.

По обоюдному соглашению сторон расторгнуты контракты с директором Дмитрием Цыкуновым, а также главным бухгалтером Ириной Пеньковской. Оба специалиста проработали в клубе с момента его основания в 2006 году.

Новым директором клуба назначен Артур Путьков. Путьков в 2007 году закончил Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «Физическая культура. Менеджмент спорта и туризма». С 2013 года работал в «Металлурге» на должности заместителя директора по спорту. Контракт нового руководителя рассчитан сроком на 5 лет.

Главным бухгалтером назначена Надежда Бондарева, с 2006 года занимавшая должность бухгалтера-экономиста в «Металлурге».