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Путьков сменил Цыкунова на посту директора жлобинского «Металлурга»
16.05.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В администрации «Металлург» произошли изменения.
По обоюдному соглашению сторон расторгнуты контракты с директором Дмитрием Цыкуновым, а также главным бухгалтером Ириной Пеньковской. Оба специалиста проработали в клубе с момента его основания в 2006 году.
Новым директором клуба назначен Артур Путьков. Путьков в 2007 году закончил Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «Физическая культура. Менеджмент спорта и туризма». С 2013 года работал в «Металлурге» на должности заместителя директора по спорту. Контракт нового руководителя рассчитан сроком на 5 лет.
Главным бухгалтером назначена Надежда Бондарева, с 2006 года занимавшая должность бухгалтера-экономиста в «Металлурге».
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В администрации «Металлург» произошли изменения.
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