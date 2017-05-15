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Дмитрий Чернышенко: «Оптимальное количество клубов в КХЛ – 24»
16.05.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что оптимально в лиге должны играть 24 команды.
«Оптимальное количество клубов лиги – 24. Это количество математически рассчитано.
Мы понимаем, что пересмотр числа клубов и оптимизация состава позволят решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам.
Будет стимулирован рынок труда, квалифицированных игроков сейчас на такое количество клубов лиги недостаточно», – заявил Чернышенко.
В прошедшем сезоне в КХЛ играли 29 команд.
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что оптимально в лиге должны играть 24 команды.
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