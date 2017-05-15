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Новым руководителем Белорусской федерации биатлона избран Андриан Цыбульский

16.05.2017 19:06 — Новости Спорта | БелТА  
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Новым руководителем Белорусской федерации биатлона избран Андриан Цыбульский
Андриан Цыбульский. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым руководителем Белорусской федерации биатлона (БФБ) избран Андриан Цыбульский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФБ.

Кандидатура Андриана Цыбульского была единогласно поддержана участниками внеочередной отчетно-выборной конференции. Заместителем руководителя федерации стал Игорь Кузнецов.

Андриан Цыбульский отметил, что главными задачами федерации станут: безусловная преемственность в работе прежнего руководства, включая стиль и практику управленческой деятельности, направленная на практический результат, интенсивная и качественная подготовка национальной команды к XXIII Олимпийским играм в Пхенчхане, реализация разработанных инновационных принципов и методов подготовки резерва.

В ходе конференции утверждена новая редакция устава БФБ, которая соответствует требованиям Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко по развитию олимпийских видов спорта.

Делегатами конференции также избраны руководящие органы федерации биатлона: президиум, наблюдательный совет, контрольно-ревизионная комиссия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатура Андриана Цыбульского была единогласно поддержана участниками внеочередной отчетно-выборной конференции. Заместителем руководителя федерации стал...

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