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«Джиро д’Италия». 10-й этап. Дюмолин выиграл «разделку», Томас – 2-й, Кириенко – 5-й, Сивцов – 30-й

16.05.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голландский гонщик Sunweb Том Дюмолин одержал победу на 10-м этапе многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали гонку с раздельным стартом на 39,8 км.

«Джиро д’Италия»

10-й этап

Фолиньо – Монтефалько

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

39,8 км

Профиль/Карта

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 50,37
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,49
3. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,56
4. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 1,40
5. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 2,00
6. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,07...
10. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,17...
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,19...
17. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,39
19. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,42
20. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 2,43...
23. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,53...
27. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,07...
30. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 3,17...
43. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 4,16...

Общий зачет

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 42.57,16
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,05
8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,19..
11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5,33...
16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,58
17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 7,42...
30. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 19,45...
119. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1:12,24

 
 
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Голландский гонщик Sunweb Том Дюмолин одержал победу на 10-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

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