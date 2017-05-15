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Егор Шарангович: «Есть вариант за океаном. Речь о системе CHL – канадских молодежных лиг»

16.05.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о заокеанском варианте продолжения карьеры.

– У тебя заодно если и не уникальный, то все еще не столь частый случай — дебют в сборной при полном отсутствии легионерского опыта. Никогда не тянуло ни в Россию, ни за океан?

– Тянуло по второму направлению, но в свое время что-то не срослось. Хотя с английским все еще так себе. Сейчас вот думаю на лето нанять репетитора. Хотя те же Костицыны подбадривают: мол, не дрейфь, мы тоже уезжали ни в зуб ногой. Там попадешь в англоязычную среду — быстро освоишь.

– Несложно догадаться, что, раз озаботился репетитором, отъезд на мази.

– Да, но пока, если можно, без подробностей. Одно скажу: речь о системе CHL — канадских молодежных лиг. Да и пока не время об этом думать — нужно «мир» закончить, вернуться домой, чуть отдохнуть, – сказал Шарангович.

 

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о заокеанском варианте продолжения карьеры.

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