Хоккеисты сборной США обыграли Россию и заняли на ЧМ первое место в группе А

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной США обыграли соперников из России со счетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) и заняли первое место в группе А на предварительном этапе чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Кельне, где проводят свои матчи команды группы А, получился результативным. Счет во встрече открыли россияне. Автором первой шайбы стал Никита Гусев. Подопечные Олега Знарка вели по ходу двух периодов, но ошибки не позволяли им закрепить свое преимущество. В итоге американцы на 53-й минуте усилиями Андерса Ли вышли вперед - 4:3, а решающую шайбу забросили в пустые ворота - 5:3.

Победа над Россией позволила сборной США занять первое место в группе А по итогам предварительного этапа. В группе А осталось определить лишь четвертую команду, которая сыграет в плей-офф. На путевку в решающий раунд турнира претендуют Латвия и Германия. Эти сборные встретятся сегодня в Кельне в 21.15.

Турнирное положение группы А: США - 18 очков (7 игр), Россия - 17 (7), Швеция - 16 (7), Латвия - 9 (6), Германия - 9 (6), Дания - 7 (7), Словакия - 4 (7), Италия - 1 (7).

В группе В команда Швейцарии обыграла Чехию со счетом 3:1 и заняла второе место.

Турнирное положение группы В: Канада - 16 очков (6 игр), Швейцария - 15 (7), Чехия - 13 (7), Финляндия - 11 (6), Франция - 10 (7), Норвегия - 8 (7), Беларусь - 7 (7), Словения - 1 (7). В группе В осталось также провести один матч. Сборные Канады и Финляндии выйдут на лед спорткомплекса AccorHotels Arena в 21.15.

По четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды чемпионата мира в плей-офф, который стартует 18 мая. Сборная Беларуси по хоккею заняла на мировом форуме 13-е место.-0-