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Исполком НОК предлагает созвать Олимпийское собрание 30 мая
16.05.2017 20:10 — Новости Спорта | БелТА
Во время заседания. Фото НОК Беларуси
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня на совещании вынес решение предложить Президенту НОК Александру Лукашенко созвать Олимпийское собрание 30 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
На совещании одобрено решение об участии НОК Беларуси в качестве одного из учредителей фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года". Кроме того, были рассмотрены предложения от федераций относительно кандидатов на получение стипендий Олимпийской солидарности МОК Токио-2020.-0-
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На совещании одобрено решение об участии НОК Беларуси в качестве одного из учредителей фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
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