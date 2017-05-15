Исполком НОК предлагает созвать Олимпийское собрание 30 мая

Во время заседания. Фото НОК Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня на совещании вынес решение предложить Президенту НОК Александру Лукашенко созвать Олимпийское собрание 30 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На совещании одобрено решение об участии НОК Беларуси в качестве одного из учредителей фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года". Кроме того, были рассмотрены предложения от федераций относительно кандидатов на получение стипендий Олимпийской солидарности МОК Токио-2020.-0-