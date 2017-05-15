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Шарапова не получила wild card ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос»

16.05.2017 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерация тенниса Франции приняла решение не давать Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос». Двухкратная чемпионка турнира, возвращающаяся после 15-месячной дисквалификации, не получила приглашение ни в основную сетку, ни в квалификацию. Таким образом, Шарапова не сможет выступить в Париже.

«Wild card можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не тем, кто возвращается после допинговой дисквалификации», – заявил глава Федерации Бернар Гюдичелли.

У женщин wild card в основную сетку получили Тесса Андрианяфитримо, Фиона Ферро, Юлия Гергес, Амандин Эссе, Ализе Лим и Клое Паке. Кроме того, wild card выиграла 15-летняя американка Аманда Анисимова.

Стоит отметить, что букмекеры считали Шарапову второй фавориткой турнира.

 
 
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Федерация тенниса Франции приняла решение не давать Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос».

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