Антон Сарока: «Приход Гуренко несколько встряхнул команду, стало веселее»

Форвард минского «Динамо» Антон Сарока в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, что изменилось в команде с приходом на тренерский мостик Сергея Гуренко.

– Как команда восприняла новость о его увольнении?

– Любая тренерская отставка для коллектива — тяжело. Но от нас это не зависит, на то у руководителей есть свои причины, и об этом уже наверху надо спрашивать. Все, что от нас зависело, мы выполняли. Играли как могли. Просто не было результата.

А к Сергею Владимировичу все хорошо относятся. И после отставки по-доброму попрощались, пожелали друг другу удачи. Такова футбольная жизнь.

Сейчас стараемся улучшить результаты под руководством Гуренко. Конечно, это изменения. У каждого тренера разное видение футбола. Где-то еще не можем до конца понять установки Гуренко, но это из-за того, что прошло совсем немного времени. К тому же игры идут через три дня на четвертый. Но ничего страшного, думаю, скоро будем выполнять все требования Сергея Витальевича на сто процентов.

– Можешь обозначить, что конкретно изменилось с приходом нового тренера?

– Самое главное — добавилось эмоций на тренировках. Можно сказать, приход Сергея Витальевича несколько встряхнул команду, стало веселее. И во время игр Гуренко ведет себя активно, постоянно подсказывает, помогает. В этом тоже отличие. Теперь тренера постоянно слышно во время матчей, – сказал Сарока.