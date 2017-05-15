ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минские "Крумкачы" сыграли вничью с мозырской "Славией" в чемпионате Беларуси

16.05.2017 21:17 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительном матче 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси минские "Крумкачы" у себя дома сыграли вничью с мозырской "Славией" - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в сегодняшней встрече были забиты в начале второй половины игры: гости открыли счет на 48-й минуте после удара Дениса Трапашко, а через 10 минут полузащитник "воронов" Максим Талейко забил ответный гол.

Результаты остальных матчей 8-го тура:

"Нафтан" (Новополоцк) - "Городея" - 1:0,

"Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2,

"Днепр" (Могилев) - "Гомель" - 0:4,

"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно) - 1:1,

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:0,

"Слуцк" - БАТЭ (Борисов) - 1:0,

"Витебск" - "Минск" - 3:0.

Турнирную таблицу возглавляет "Шахтер", набравший 19 очков, на один балл отстает минское "Динамо", у "Слуцка" и БАТЭ по 17 очков.

Центральными поединками 9-го тура станут встречи БАТЭ - "Динамо" (Минск) и "Шахтер" - "Слуцк", которые состоятся 20 мая.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба мяча в сегодняшней встрече были забиты в начале второй половины игры: гости открыли счет на 48-й минуте после удара Дениса Трапашко, а через 10 минут полузащитник...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Антон Сарока: «Приход Гуренко несколько встряхнул команду, стало веселее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика