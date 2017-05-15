16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительном матче 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси минские "Крумкачы" у себя дома сыграли вничью с мозырской "Славией" - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в сегодняшней встрече были забиты в начале второй половины игры: гости открыли счет на 48-й минуте после удара Дениса Трапашко, а через 10 минут полузащитник "воронов" Максим Талейко забил ответный гол.

Результаты остальных матчей 8-го тура:

"Нафтан" (Новополоцк) - "Городея" - 1:0,

"Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2,

"Днепр" (Могилев) - "Гомель" - 0:4,

"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно) - 1:1,

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:0,

"Слуцк" - БАТЭ (Борисов) - 1:0,

"Витебск" - "Минск" - 3:0.

Турнирную таблицу возглавляет "Шахтер", набравший 19 очков, на один балл отстает минское "Динамо", у "Слуцка" и БАТЭ по 17 очков.

Центральными поединками 9-го тура станут встречи БАТЭ - "Динамо" (Минск) и "Шахтер" - "Слуцк", которые состоятся 20 мая.-0-