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«Спорт-Экспресс»: «Кузня» не сыграет в следующем сезоне КХЛ
16.05.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, клуб покинет лигу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Также вместе с «Кузней» из лиги уходит «Медвешчак». Таким образом, в сезоне-2017/18 в КХЛ будут выступать 27 команд.
Решение вопроса об участии в КХЛ «Югры» отложено как минимум на год – в предстоящем сезоне команде из Ханты-Мансийска ничто не угрожает.
Окончательно состав участников и схема проведения следующего чемпионата КХЛ будет утверждена на заседании совета директоров лиги, который пройдет в Москве 24 мая.
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Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, клуб покинет лигу.
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