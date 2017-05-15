ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спорт-Экспресс»: «Кузня» не сыграет в следующем сезоне КХЛ

16.05.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, клуб покинет лигу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Также вместе с «Кузней» из лиги уходит «Медвешчак». Таким образом, в сезоне-2017/18 в КХЛ будут выступать 27 команд.

Решение вопроса об участии в КХЛ «Югры» отложено как минимум на год – в предстоящем сезоне команде из Ханты-Мансийска ничто не угрожает.

Окончательно состав участников и схема проведения следующего чемпионата КХЛ будет утверждена на заседании совета директоров лиги, который пройдет в Москве 24 мая.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, клуб покинет лигу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минские "Крумкачы" сыграли вничью с мозырской "Славией" в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика