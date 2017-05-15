«Спорт-Экспресс»: «Кузня» не сыграет в следующем сезоне КХЛ

Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, клуб покинет лигу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Также вместе с «Кузней» из лиги уходит «Медвешчак». Таким образом, в сезоне-2017/18 в КХЛ будут выступать 27 команд.

Решение вопроса об участии в КХЛ «Югры» отложено как минимум на год – в предстоящем сезоне команде из Ханты-Мансийска ничто не угрожает.

Окончательно состав участников и схема проведения следующего чемпионата КХЛ будет утверждена на заседании совета директоров лиги, который пройдет в Москве 24 мая.