Андрей Расолько: «Я бы на месте Льюиса ушел. Второй год команда не прогрессирует»

Тренер «Юности» Андрей Расолько оценил выступление сборной Беларуси на ЧМ-2017.

«Тринадцатое место — не уровень нашей сборной, это однозначно. В десятку мы должны попадать в любом случае. При том, что мы имеем команду в КХЛ. Латвийцы сегодня борются за то, чтобы попасть в восьмерку, вот над чем надо задуматься. А у нас условия не намного хуже, даже лучше. И с финансовой, и со спортивной стороны.

Ошибки пусть проанализирует тренерский штаб, пусть озвучит, что у них не получилось. Но я бы на месте Льюиса ушел. Ведь второй год команда не прогрессирует. В прошлом году можно было списать на случай, но если второй год подряд — значит, это система, которая идет в никуда.

Считаю, что физическое состояние сборной было не очень хорошим. Движение слабое, силовую борьбу проигрывали. Из-за этого — много нарушений. Шайбы пропускали в меньшинстве... В итоге ребята себя не полностью реализовали. Особенно лидеры. И братья Костицины, и Стась. И Лаланд сыграл не в свою силу.

Ситуация со Степановым мне непонятна. Нужно, чтобы белорусские хоккеисты в сборной выходили на ведущие роли. Степанов среди бомбардиров минского «Динамо» занимает где-то 5-6 место, а из белорусов он вообще первый. Если не говорить про Матерухина, которому (ну, вот так совпало) выдали российский паспорт. Не знаю, повлиял ли бы он на результат, но что сыграл бы не хуже других — это однозначно», – сказал Расолько.