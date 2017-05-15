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НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» примет «Сан-Антонио»
16.05.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 16 мая, в рамках второго матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Сан-Антонио» (1-0).
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Второй матч
«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Во вторник, 16 мая, в рамках второго матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Сан-Антонио» (1-0).
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