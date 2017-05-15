Эдуард Занковец: «Работа федерации хоккея Беларуси должна меньше всего подвергаться критике»

Белорусский специалист Эдуард Занковец оценил уровень работы ФХБ.

«Главное – это то, что наша сборная сохранила прописку, что в принципе, наверное, хорошо. Мы сейчас имеем три сборные в группе А: юниорская, молодежная и национальная. Поэтому это такой хороший показатель, в том числе, в плане развития всего белорусского хоккея.

Что касается работы федерации хоккея Беларуси, то мне кажется, она на хорошем уровне. Я не говорю, что на прекрасном, но, мне кажется, что именно она должна меньше всего подвергаться критике. У меня есть, с чем сравнивать.

Здесь нужно сделать акцент именно на анализе самой национальной сборной, начиная с анализа со стороны тренерского штаба. Нужно не распыляться, а проанализировать и сделать выводы конкретно в работе этой команды», – сказал Занковец.